காதலர் தினம்... யாருடைய காதல் சக்சஸ் ஆகும்... யாருடடைய காதல் சொதப்பும்?

மனித குலம் தோன்றியதில் இருந்தே காதலும் இருந்து வருகிறது. காதலுக்கு கிரகங்களும் காரணமாக இருக்கின்றன. கிரக சேர்க்கை, கிரகங்களின் பார்வையைப் பொருத்து ஒருவருக்கு காதல் வெற்றி பெற்று திருமணத்தில் முடியும்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Valentine's Day special love marriage here is the prediction of love marriage in Jathagam.