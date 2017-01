பேச்சில் இனிமை தரும் சுக்கிரன்

இனிமையாக பேச வேண்டும் என்று வள்ளுவரே சொல்லியிருக்கிறார். அதற்காக வாயில் ஸ்வீட் சாப்பிட்டுக்கிட்டே பேசணுமான்னு எடக்கா கேட்காதீங்க. இனிமையாக பேச வேண்டும். இனிமையான பேச்சுக்கு சொந்தக்காரர் சுக்கிரன்.

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 16:11 [IST]

Venus is also a spiritual teacher, but he is the teacher of the Asuras or demons.Venus can lead a parson to a sincere spiritual path, developing a strong devotion, looking for God’s love alone.