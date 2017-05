லட்சுமி கடாக்ஷம் அருளும் தேன் கூடு

தேன் கூடு கட்டியிருக்கும் இடத்தில் மஹாலக்ஷமி வாஸம் செய்வதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன.

English summary

Goddess Lakshmi is called Shri, the feminine energy of the Supreme, Goddess Lakshmi is worshipped in all Hindu households.