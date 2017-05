கோடீஸ்வர யோகம் தரும் யாரோவ் மலர்கள்...

யாரோவ் மலர் செடிகளை வீடுகள், அலுவலகங்களில் வளர்த்தாலே காசு கொழிக்கும் என்கிறது ஜோதிடம்.

Achillea millefolium, or yarrow, originates from Europe and has adapted to the regions of North America as well as other moderate regions. The word "Achillea" refers to Achilles, an ancient hero. He said that he used yarrow for himself and for his soldiers. "Millefolium" means "coming of a thousand leaves".