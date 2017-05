அவுட் ஆப் பார்ம்லயே 81%.. பார்ம்ல இருந்தா நீங்களாம் செத்திங்க.. டோணியை கொண்டாடும் ரசிகர்கள்!

மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு எதிரான குவாலபையர் ஆட்டத்தில் பட்டையை கிளப்பிய டோணியை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்

English summary

Netizens celebrating Dhoni's yesterday's game against Mumbai Indians. In Social Medias Dhoni's fans praising him.