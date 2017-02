அவர் சட்டையையே காப்பாத்திக்க முடியலை இதுல இவர் வேற.. மீம்ஸில் சிக்கிய ராதாரவி!

நடிகர் ராதாரவி திமுகவில் இணைந்தது குறித்து கலக்கல் மீம்ஸ்கள் சமூக வலைதளங்களில் வளைய வரத் தொடங்கியுள்ளன.

English summary

Actor Radha ravi has joined in DMK today. With this incident netisons creats many memes.