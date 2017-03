தீபா திடீருன்னு பொட்டு வச்சிருப்பதை கவனிச்சீங்களா?

ஜெயலலிதாவின் நினைவிடத்தில், நேற்று தீபா திடீரென தியானம் செய்தார். அப்போது அவரது நெற்றியில் வட்டவடிவில் பொட்டு இருந்தது. இந்த திடீர் மாற்றம் ஏன் ஏற்பட்டது.

English summary

Deepa Jayakumar is put Thilak in her forehead nowadays as she want to catch Hindu votes, says Netizens.