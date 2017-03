மூச்சுவிடாமல் பட்ஜெட்டை வாசித்த ஜெயக்குமார்... கிண்டலடிக்கும் நெட்டிசன்கள்

2017 - 18ஆம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் திடீரென உரையை கட கட வென வாசித்தார். இதனை சமூக வலைத்தளங்களில் கிண்டலடித்துள்ளனர்.

English summary

Netizens said Tamilnadu Finance Minister Jayakumar was reading the budget like a rap song in fast mode.