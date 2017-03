சசி அணியின் 122 எம்எல்ஏக்களுக்கும் மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்.. நெட்டிசன்களின் குறும்பு!!

சசிகலா அணியில் உள்ள 122 எம்ஏக்களுக்கும் நெட்டிசன்கள் மகளிர் தின வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 16:16 [IST]

English summary

Fun memes and comments about current political situation on twitter.