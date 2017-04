என்னா வெயிலு... ஃபேனை 12-ஆம் நம்பருக்கு திருப்பு!

தமிழகம் முழுவதும் தற்போது தகிக்க தொடங்கியுள்ளதால் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக பல்வேறு மீம்ஸ்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Memes creators are creating memes on heat wave issue. It roams in internet.