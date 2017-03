நீயும் வாணே...ஒன்னாப்போய் சண்டை போடுவோம்.. சாமியை வெளுக்கும் நெட்டிசன்கள்!

தமிழர்களை கொச்சைப்படுத்தும் சுப்பிரமணிய சாமி மற்றும் தற்போதைய அரசியல் நிலவரங்களை வைத்து சமூக வலைதளங்களில் கலக்கல் மீம்ஸ்கள் ஓட்டப்படுகின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 13:06 [IST]

English summary

Many memes created with current political issue. those are roaming on internet.