"பேரவை" ங்குறத யாரோ தீபாகிட்ட "பேர" வைனு பிரிச்சு தப்பா சொல்லிட்டாங்க போல..!

மீம்ஸ் கிரியேட்டர் வலைகளில் புதிதாக ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா சிக்கியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 17:36 [IST]

English summary

Memes creators using new arrival Deepa for their memes. many fun memes and videos are roaming arround on internet about Deepa.