நாங்க மாபியா அரசாங்கம் நடத்துறதே அராஜகம் பண்ணத்தான்..!!!

பெண்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய திருப்பூர் ஏடிஎஸ்பி பாண்டியராஜனை வச்சு செய்து வருகின்றனர் நெட்டிசன்கள்.

English summary

So many memes roaming on internet about ADSP Pandiyarajan who were beating womens in tirupur.