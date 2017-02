இப்ப என்ன மேஜைய தட்டனும் அமைதி அமைதினு சொல்லனும் அவளோதான எந்திரிடி மாப்ளே.... அசத்தல் மீம்ஸ்

சட்டசபையில் இன்று அரங்கேறிய ரகளைகளை தங்கள் கற்பனையுடன் மீம்ஸ்களாக போட்டு கலாய்த்துள்ளனர் நெட்டிசன்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Due to DMK MLAs activities, Speaker postponed Assembly 😀😀 Meanwhile #Palanisamy Reaction be like #voteofconfidence #trustvote #floortest pic.twitter.com/DbZPoCBUeI

English summary

heavy uproar placed in the Assembly today. With this incidents so many memes roaming in social medias.