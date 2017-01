50 MBக்கு இருக்கும் பவர் கூட 50 MPக்கு இல்லையே.. பொட்டில் அடித்தாற் போல ஒரு உண்மை!

அதிமுகவுக்கு 50 எம்.பிக்கள் உள்ள போதிலும் அதனால் தமிழகத்திற்கு எந்த பலனும் இல்லை என்று ஒரு மீம் சமூக வலைதளத்தைக் கலக்கி வருகிறது.

English summary

A Meme on ADMK MPs is rocking the social media and are being shared by many.