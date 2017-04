கேட்டா தேசதுரோகின்னு சொன்னாங்க.. அதான் கேக்கறத விட்டுட்டோம்.. நீங்க எப்டி.. தேச துரோகி ஆயிடறீங்களா?

டெல்லியில் விவசாயிகளின் போராட்டம் 21வது நாளாக நீடிக்கும் நிலையில் அதனை மத்திய அரசு கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதை கலாய்த்து மீம்ஸ்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

English summary

Memes about farmers protest and Central government's stand on the issue.