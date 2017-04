நிர்வாண சாமியாருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க சொன்னவங்கதான் நிர்வாணமா போராடுன விவசாயிகளை கைது செய்தாங்க!

டெல்லியில் நேற்று தமிழக விவசாயிகள் நிர்வாணமாக போராடியும் பிரதமர் மோடி அவர்களை கண்டுகொள்ளாததை கண்டித்து சமூக வலைதளங்களில் ஏராளமான மீம்ஸ்கள் குவிந்து வருகின்றன.

English summary

Memes are roaming on internet about farmers protest in Delhi.