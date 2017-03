இதுக்கு பதிலா எங்களுக்கு விஷம் கொடுத்து கொன்று இருக்காலாமே!!

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்ட ஒப்பந்தத்தில் மத்திய அரசு கையெழுத்திட்டுள்ள கண்டித்து நெட்டிசன்கள் மீம்ஸ் வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

So many memes are roaming on internet aboutthe permission of Hydrocarbon project in Tamilnadu.