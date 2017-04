நீங்கதான் மகிழ்ச்சியையும் வளத்தையும் கிடைக்க விட மாட்றிங்களே ஜீ....!!

பிரதமர் மோடி தமிழ்மக்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்து தெரிவித்திருப்பதை வச்சு நெட்டிசன்கள் வச்சு செய்துள்ளனர்.

Story first published: Friday, April 14, 2017, 12:47 [IST]

English summary

memes on internet about Prime minister Modi's Tamil new year wish