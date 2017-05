போச்சா..! எங்க பணம்லாம் அவ்ளோ தானா...??

உலகம் முழுவதும் ரேன்சம்வேர் வைரஸ் தாக்குதல் கம்ப்யூட்டர்களை அச்சுறுத்தி வரும் நிலையில் அதனை வைத்து செய்துள்ளனர் நெட்டிசன்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Ransomware virus threatening world nations. But Netizens are playing with that.