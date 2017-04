இத்துடன் விளையாட்டு செய்திகள் முடிவடைந்தது! நன்றி வணக்கம்!!

அடுத்த 50 ஆண்டுகளுக்கு அதிமுக தான் ஆட்சியமைக்கும் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியதை நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

So many memes are roaming on internet about Minister Sengottaiyan. Sengottaiyan said that next 50 years ADMK will rule.