ஓ மை காட்.. செல்லூர் ராஜு +2 பயங்கரமா பாஸ் பண்ணிருக்காரே.. ஓட்டும் நெட்டிசன்கள்!

தெர்மாகோல் புகழ் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூவை ப்ளஸ்டூ ரிசல்ட்டுடன் ஒப்பிட்டு ஓட்டியுள்ளனர் நெட்டிசன்கள்.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 15:53 [IST]

English summary

Memes creators making fun of Minister Sellur Raju.They are making mark list for the minister.