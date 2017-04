இந்த சொப்பன சுந்தரிய இப்போ யார்ரா வச்சிருக்கா...?? யார சொல்றாங்கன்னு தெரியுதா??

அதிமுக கட்சி மற்றும் சின்னம் யாருக்கு சொந்தம் என்பதில் அதிமுக அணிகளுக்குள் போட்டி ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் அதனை வச்சு செய்துள்ளனர் நெட்டிசன்கள்.

English summary

confusions arrived in ADMK for past two days. Memes creators using this issue and creating memes.