16 வருஷம் உண்ணாவிரதம் இருந்தவருக்கே இந்த நிலைமையா... அசத்தல் மீம்ஸ்!!

இடைத்தேர்தல் முதல் இரோம் ஷர்மிளாவை தோற்கடித்த மணிப்பூர் மக்கள் வரை கலாய்த்து ஏராளமான மீம்ஸ்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, March 12, 2017, 16:36 [IST]

English summary

So many Memes are roaming around in social medias on current Political affairs.