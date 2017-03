அந்த 4 ஓட்டையை பற்றி ஒன்னுமே சொல்லலியே டாக்டர் சார் .. வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்!

ஜெயலலிதாவுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சைகள் குறித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை நெட்டிசன்கள் வச்சு செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Netizens asking many questions to AIIMS on Jayalalitha's treat statement. many memes are roaming around on internet.