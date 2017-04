அப்புறம் டைரக்டர் சார்?? என்ன இந்தப் பக்கம்...??

பாகுபலி - 2 படம் இணையதளத்தில் சட்டத்திற்குவிரோமாக வெளியானதைக் கண்டித்து இணையதளங்களில் மீம்ஸ்க்ள் குவிந்து வருகின்றனர்.

English summary

Memes on Baahubali-2 released on internet before release in theaters.