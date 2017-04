ஆர்கே.நகரில் சிக்கி சின்னாபின்னமான சிஆர்.சரஸ்வதியை வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்ஸ்!

ஆர்.கே.நகரில் வாக்கு சேகரிக்க சென்ற சிஆர்.சரஸ்வதி மீது தக்கா, செருப்பு மற்றும் கற்களை பொதுமக்கள் வீசிய தகவல் தீ போல் பரவியதையடுத்து சிஆர்.சரஸ்வதி தாக்கப்பட்டதை வைத்து மீம்ஸ்களாக வெளியிட்டு வருகின்றனர்

English summary

Memes on CR Saraswathi about the attack on her in RK Nagar constituency.