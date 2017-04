அக்கவுண்ட்ஸ் பார்த்து டேலி செய்து ஓட்டுக்கு காசு கொடுத்த ஒரே கோஷ்டி நம்ம சின்னம்மா கோஷ்டி தான்...!

ஆர்.கே.நகரில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் பட்டுவாடா செய்ததற்கான ஆவணங்கள் சிக்கியதை வைத்து சமூக வலைதளங்களில் நெட்டிசன்கள் நக்கல் அடித்து வருகின்றனர்.

English summary

Memes on documents which showing the information of money given to the voters in RK Nagar.