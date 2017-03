குதிரை றெக்கனு விட்டிங்களே ஒரு பீலா... இன்னும் எங்களால மறக்க முடியல...

அதிமுகவின் இரட்டை இலைச்சின்னம் முடக்கப்பட்டிருப்பதை வைத்து நெட்டிசன்கள் சோஷியல் மீடியாக்களில் கலாய்த்த வருகின்றனர்.

English summary

Memes on double leaf freezed by the election commission