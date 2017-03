தேர்தல் ஆணைய அதிகாரியும் எதிர்க்கட்சி தலைவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக்கொண்டும் சிரித்துக்கொண்டும்

தேர்தல் ஆணையத்தால் அதிமுகவின் சின்னம் முடக்கப்பட்டதை வைத்த நேற்றிரவு முதல் ஏராளமான மீம்ஸ்கள் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Memes on Double leaf symbol freezed by the election commission