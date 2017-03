கொஞ்சம் விட்டா, இதையெல்லாம் தேச துரோக லிஸ்ட்டில் சேர்த்துவிடுவார் எச்.ராஜா.. நெட்டிசன்கள் அதகளம்

பத்திரிக்கையாளரிடம் பாய்ந்த பாஜகவின் ஹெச் ராஜாவை நெட்டிசன்கள் வச்சு செய்து வருகின்றனர்.

English summary

So many memmes are roaming on internet about H.Raja's controversial talk.