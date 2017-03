இருக்குற கல்லையும் ஊனட்டும்..அவங்களுக்கு ஒரு வருஷம்.. நமக்கு ஒரு நிமிஷம்..!

தமிழகத்தில் உள்ள மைல்கல்களில் ஹிந்தியில் பெயர் எழுதப்படுவதை கண்டித்து நெட்டிசன்கள் மீம்ஸ் வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

Story first published: Friday, March 31, 2017, 16:31 [IST]

English summary

Memes on Hindi imposing in Tamilnadu. Names are writing in Hindi on the mile stones.