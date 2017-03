இன்னும் இந்த சமாதி என்னெல்லாம் பண்ண போகுதுனு தெரியலயே...!!

இரட்டை இலைச் சின்னம் முடக்கப்பட்டதை வைத்தும் ஜெயலலிதாவின் சமாதியை வைத்தும் இணையதளத்தில் ஏராளமான மீம்ஸ்கள் வளைய வருகின்றன.

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 13:46 [IST]

English summary

memes on internet about double leaf and Jayalalitha's memorial