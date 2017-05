இதெல்லாம் சும்மா ட்ரெயிலர் தான்மா.. மெய்ன் பிக்சர் இனிமேதான் இருக்கு..!

ரஜினி அரசியலுக்கு வருவதாக தெரிவித்ததை தொடர்ந்து அவருக்கு எதிராக தமிழகத்தில் போராட்டங்கள் வெடிக்க தொடங்கியுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

netizesns sharing their view on internet about Rajinis arrival of Politics.