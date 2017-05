என்ன இன்னும் ஒரு நாப்பது வருஷம் கழிச்சி கடவுள் முடிவு பண்ணுவாரா? ரஜினி குறித்த கலக்கல் மீம்ஸ்

நடிகர் ரஜினிகாந்த் இன்றும் அரசியலுக்கு வருவது குறித்து ரசிகர்களுக்கு தெளிவாக கூறவில்லை.

English summary

Rajinkanth was Speaking to his fans today. but he was not clear about his coming to politics. On his speach memes released.