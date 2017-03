அந்த பக்கமா போய் தமிழகத்தின் செல்லக்குரலுக்கான தேடல் பார்ட்-2 நடத்தி விளையாடுங்க...

ஆர்கேநகர் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் அங்குள்ள அரசியல் நிலவர்ம் குறித்து ஏராளமான மீம்ஸ்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

English summary

So many Memes on internet about RK.Nagar election.