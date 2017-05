இப்போ மட்டும் என்ன பனி மூட்டமாவா இருக்கு..!

தமிழகம் முழுவதும் வெயில் வாட்டி வதைத்து வரும் நிலையில் வானிலை மையத்தின் தகவல் மற்றும் அமைச்சர்களின் வருண யாகத்தை கலாய்த்து மீம்ஸ்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

English summary

In Tamilnadu people suffered a lot by the temperature. on this memes creators released memes on internet.