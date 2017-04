ஏன்யா கைது பண்ண ஒரு நேரம்காலம் இல்லையா அர்த்த ராத்திரியில அலேக்கா தூக்கிட்டீங்களே..!!

இரட்டை இலைச்சின்னத்தை பெற லஞ்சம் கொடுத்த விவகாரத்தில் டிடிவி தினகரன் கைது செய்யப்பட்டதை வச்சு செய்து வருகின்றனர் நெட்டிசன்கள்.

English summary

Memes on internet about TTV Dinakaran arrest in Delhi on the issue of bribe for double leaf symbol.