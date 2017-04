தமிழ்நாட்டுல தேசத் துரோகி எல்லாம் சர்வ சாதாரணமப்பா...!

தேசத் துரோக வழக்கில் வைகோ சிறையிலடைக்கப்பட்டதை வைத்து சமூக வலைதளங்களில் ஏராளமான மீம்ஸ்கள் குவிந்து வருகின்றன.

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 18:32 [IST]

English summary

Many Memes are roaming on internet making fun of Vaiko.