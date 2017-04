அதிமுகவின் இரு அணிகளிலும் உள்ள பிரச்சினை அண்ணன் தம்பி சண்டை போன்றது என சசிகலா அணியின் அமைச்சர் வேலுமணி தெரிவித்தார். இதனை வச்சு கலக்கல் மீம்ஸை வெளியிட்டுள்ளனர் நெடிட்சன்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Memes on internet about the speach of Minister SP.Velumani. Velumani said that the conflicts between the two teams like brothers fight.