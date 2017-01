டோணிக்குப் பின் கோஹ்லிதான் என்பதற்கு ஸ்ரீராம் சிட்ஸ் ஆவணத்தில் ஆதாரம் உள்ளது!!!

டோணி கேப்டன் பதவியிலிருந்து விலகியதை வைத்தும், துரைமுருகன், ஸ்டாலின் குறித்து நெகிழ்ந்து பேசியதை வைத்தும் போடப்பட்டுள்ள சில ஜாலி மீம்ஸ்கள்.

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 10:50 [IST]

English summary

Dhoni has quit from the captaincy in all formats of cricket and Kohli is all set to become the captain soon. Here are some of the memes on him and other political happenings.