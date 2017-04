அடிக்குற வெயிலுக்கு வேலைக்கே போகாமா காலந்தள்ளிரலாம்னு பாத்தா இப்புடி பண்ணிட்டீங்களே..?

ஆர்கேநகர் இடைத்தேர்தலை நடத்த ஓராண்டாகும் என தேர்தல் ஆணையம் ஆகும் என அறிவிக்கப்பட்டதை வைத்து ஏராளமான மீம்ஸ்கள் சமூகவலைதளங்களில் குவிந்து வருகின்றன.

English summary

Memes on RK Nagar by election announcement of the election commission