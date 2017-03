இரோம் ஷர்மிளாவுக்கே இந்த அடின்னா... நம்ம தியாக செல்லம்மா தீபா எல்லாம்???

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலை வைத்தும் தமிழக அரசியலின் தற்போதைய நிலைகுறித்தும் வலைதளங்களில் ஏராளமான மீம்ஸ்கள் வலம் வருகின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 13:44 [IST]

English summary

So many Memes are roaming on internet about RK.Nagar by election and Tamilnadu politics.