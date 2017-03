ஆர்கே.நகர் இடைத்தேர்தலை வைத்து நெட்டிசன்ஸ் வகைவகையான மீம்ஸ்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

Story first published: Wednesday, March 22, 2017, 10:44 [IST]

English summary

Many memes are roaming on internet about RK.Nagar Election.