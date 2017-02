இந்தியாவுலேயே.. ஏன் உலகத்துலேயே.. நம்ம சின்னம்மாதான்!

உலகத்துலேயே காய்ச்சலுக்காக சீக்கிரமே கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னது நம்ம சின்னம்மா அப்பல்லோ மருத்துவமனைதான் என்று சமூக வலைதளங்களில் கிண்டலடிக்கிறார்கள்.

Story first published: Friday, February 10, 2017, 13:39 [IST]

English summary

Here are some of the memes on Sasikala, C R Saraswathi based on their speeches and interviews to the media.