இதுக்கு பேர் தான் கப்பு, இதுக்கு மேல உள்ளது தான் மேன்டில்... இதுல தான் பளீர்னு எரியும்!

அதிமுகவின் இருஅணிகளும் இணையப்போவதாக செய்திகள் வெளியானதை வைத்து வச்சு செய்து வருகின்றனர் நெட்டிசன்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Memes on Sasikala team MLAs and ministers travell in INS chennai warship.