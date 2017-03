வங்கி வேணாம் என் லுங்கியே போதும் என் காச வைக்க.

வங்கி கணக்கில் குறைந்தபட்சம் 5000 ரூபாய் இருப்பு இல்லாவிட்டால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என எஸ்பிஐ அறிவித்திருப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பேஸ்புக்கில் ஏராளமான மீம்ஸ்கள் வலைய வருகின்றன.

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 15:54 [IST]

English summary

Many Memes roaming on internet about SBI anouncement of minimum balance.