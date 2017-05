என்னது கம்ப்யூட்டர்களுக்கு சொட்டு மருந்தா?

கம்ப்யூட்டரில் வைரஸ் தாக்குவதை வைத்து அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூவை வைத்து கலாய்த்துள்ளனர் நெட்டிசன்கள்.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 11:14 [IST]

English summary

Netizens not leaving Minister Sellur Raju. Memes on Sellur Raju for the ransomware virus issue.