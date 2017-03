அவங்க அப்பா எழுதி குடுப்பாராம்.. அவரு மீட்க சொல்லி கடிதம் எழுதுவாராம்!!

கச்சத்தீவை மீட்கக்கோரி ஸ்டாலின் சுஷ்மா சுவராஜ்க்கு கடிதம் எழுதியதை வைத்து கலக்கல் மீம்ஸ்களை வெளிட்டுள்ளனர் நெட்டிசன்கள்.

English summary

Memes on stalin's letter to Sushma Swaraj on katchatheevu issue.