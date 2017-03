பாகிஸ்தான் புடிச்சா இந்திய மீனவர்கள்,இலங்கை புடிச்சா தமிழக மீனவர்களா?அரசுகளை ஓட்டும் அசத்தல் மீம்ஸ்

தமிழக மீனவர் பிரச்சனையில் மத்திய மாநில அரசுகளின் செயல்பாடுகளை பிரதிபலித்து இன்டர்நெட்டில் ஏராளமான மீம்ஸ்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 11:57 [IST]

English summary

Many memes roaming around on internet about Tamil fishermen killed by Srilankan navy.